«أمن بنغازي» يضبط وافدة مطلوبة في جرائم سرقة بـ3 مدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على وافدة أفريقية مطلوبة لدى ثلاث مديريات أمن على ذمة وقائع سرقة منازل حيث كانت تعمل كمدبرة منزل.

ووردت معلومات إلى قسم التحريات العامة تفيد بأن امرأة نيجيرية مطلوبة لدى مديريات أمن طرابلس والمرج وسرت ليتقرر البحث والتحري وضبط الوافدة، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

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وخرج أعضاء التحريات إلى أماكن تجمع العمالة الوافدة وكذلك بعض المكاتب المختصة في جلب العمالة للعمل بالمنازل، وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى تحديد مكان المرأة المطلوبة وجرى استدراجها وإعداد كمين محكم لها بمنطقة سيدي حسين وضبطها.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمة تدعى «ر.م.ي» من مواليد 2000 نيجيرية الجنسية وجرت إحالتها إلى جهات الاختصاص.