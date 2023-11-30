ضبط شاب سرق منزل والدته في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شاب سرق مبلغا ماليا وممتلكات أخرى من منزل والدته بالتعاون مع آخرين.

وتولى مكتب البحث الجنائي بالمديرية التحقيق في الواقعة، ليكتشف تورط تشكيل عصابي في الجريمة، من أفراده ابن الشاكية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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واسترجع الأمن مبلغ 1600 دينار ودراجة نارية، وبالتحقيق مع المتهمين اتضح ارتكابهم السرقة على مراحل وفي أوقات زمنية مختلفة، ليحالوا جميعا إلى مركز شرطة أبوسليم من حيث الاختصاص.