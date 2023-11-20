ضبط شاب سرق أبيه بمساعدة أمه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط رئيس مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شابا أقدم على سرقة أبيه وذلك بمساعدة أصدقائه ومشاركة أمه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول بشأن سرقة 60 ألف دينار وخمسة آلاف دولار من داخل غرفة الضيوف في منزله، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوصل أعضاء التحريات إلى أن الفاعل ابن المشتكي، إذ كشفت التحقيقات أنه اشترى سيارة حديثة وهاتف محمول، حيث جرى ضبطه وأخذ أقواله، ليعترف بسرقته المبلغ الذي يخص أبيه، بعدما اقتحم غرفة الضيوف رفقة صديقين له.

المتهم سلم المبلغ المسروق لأمه

وقال المتهم إنه سلم المبلغ المسروق لأمه، المحجوزة حاليا في المستشفى، والتي أعطته 3500 دينار من المبلغ، كما منحت شريكيه في الجريمة 25 ألفا و450 دينارا.

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وبعد أخذ الأقوال، تمكن أعضاء التحريات من إيقاف المتهمين الآخرين، حيث أنكر أحدهما تورطه في الجريمة، بينما ضبطت الشرطة النسائية الأم التي أقرت باستلامها المبلغ، لكنها نفت منح أبنها أي جزء منه، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.