ضبط شخص يحاول سرقة سيارة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط شخص أثناء محاولته سرقة سيارة وبحوزته شريط من أقراص الهلوسة.

جاء ذلك خلال تجول أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة حيث اشتبهوا في المتهم أثناء محاولته فتح باب السيارة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم قبل هروبه، وتبين أنه يدعى «أ.س.ب» من مواليد 1989 واعترف بمحاولته سرقة السيارة.

ودل المتهم على شخصين اشترى منهما حبوب الهلوسة ليتمكن أعضاء التحريات من ضبطهما وخلال التحقيقات اعترفا بما نسب إليهما ليتقرر إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة.

أحراز جرى ضبطها مع المتهمين، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)