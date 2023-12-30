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الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأولاد بدءا من الغد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 02:37 مساء
الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأولاد بدءا من الغد
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في اجتماع موسع لوزارة التربية والتعليم، 27 ديسمبر 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع بدءا من يوم غد الأحد، بالتنسيق مع إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

مطابقة بيانات منحة الزوجة والأولاد مع وزارة المالية
ونوهت الرسالة الموجهة من وزير الدولة لشؤون رئاسة الحكومة إلى الوزيرة وفاء الكيلاني بـ«ضرورة إتمام أعمال المطابقة مع وزارة المالية، وتحديث البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها».

- حكومة الدبيبة تعلن شحن بطاقات منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر 
- الكيلاني: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية
الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأولاد بالمصارف الأحد المقبل
- الكيلاني: إصدار مليون بطاقة «إيفاء» خاصة بمنحة الزوجة والبنات 
- «الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الكيلاني إصدار أكثر من مليون بطاقة «إيفاء» رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

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