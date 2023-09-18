حكومة الدبيبة تعلن شحن بطاقات منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، بدء شحن بطاقات «إيفاء» المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفق منصة «حكومتنا».

أولوية منحة الزوجة والبنات للمنطقة الشرقية

ويوم السبت، أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بسرعة صرف الربع الرابع من المنحة خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من سكان شرق البلاد. وذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

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وفي السادس من سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الشروع في توزيع 21 ألف بطاقة لصرف منحة الزوجة والبنات «إيفاء» على فروع الوزارة.