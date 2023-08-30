«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إحالة منحة الزوجة والأولاد عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للمصارف خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة في حسابات المستفيدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتسهيل عمليات الاستفسار والتسجيل أمام المنتفعين من المنحة، والتوصية باستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

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وفي 23 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع القيمة المالية للمنحة في حساب الوزارة، وذلك تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها في أقرب وقت.