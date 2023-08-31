الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأولاد بالمصارف الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، أن منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الثامنة عشر عامًا ستكون في الحسابات المصرفية الأحد المقبل، لإيداعها في حسابات المنتفعين، بحسب منشور للوزارة على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الكيلاني إصدار أكثر من مليون بطاقة «إيفاء» رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

- الكيلاني: إصدار مليون بطاقة «إيفاء» خاصة بمنحة الزوجة والبنات

- استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها

خلال اجتماعه السابع لعام 2023 في طرابلس اليوم الخميس، دعا المجلس وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم كحد أقصى، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

الأحد الماضي، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات عاجلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة للربع الثالث للعام 2023.