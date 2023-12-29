  • Alwasat News
Atwasat

شركة سرت تعلن عودة الإنتاج من بئر نفط بقدرة 2400 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 06:44 مساء
شركة سرت تعلن عودة الإنتاج من بئر نفط بقدرة 2400 برميل يوميا
عودة الإنتاج من بئر تابعة لشركة سرت، 28 ديسمبر 2023. (صفحة الشركة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط عودة الإنتاج من البئر «A1-NC107» بقدرة 2400 برميل يوميا، وذلك في القطعة «NC107» التي تبعد 25 كيلومترا جنوب حقل الخير النفطي.

وقالت الشركة إن عودة الإنتاج جاءت بعد صيانة البئر وإعادة تنشيطها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.

القطعة «NC107»
وأشارت الشركة إلى أنها تسلمت القطعة «NC107» من المؤسسة الوطنية للنفط العام 2007، بينما جرى حفر بئر واحدة فيها العام 2014.

المؤسسة الوطنية للنفط: إعادة حفر البئر الرابعة بحقل الفيل

وتضم القطعة سبع آبار، ثلاث منهـا منتجة، وهي المستهدفة بالصيانة، وسيجرى ربطها بحقل الخير النفـطي، لتضيف أكثر من ثلاثة آلاف برميل لمعدلات الإنتاج اليومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023

إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023

شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول «العبودية»

مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول ...
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل ...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
جهاز الإسعاف: السيطرة على الحريق في المصرف المركزي
جهاز الإسعاف: السيطرة على الحريق في المصرف المركزي
«المركزي»: الحريق اندلع في مبنى لإحدى إدارات المصرف نتيجة ماس كهربائي
«المركزي»: الحريق اندلع في مبنى لإحدى إدارات المصرف نتيجة ماس ...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ...
«السلامة الوطنية»: أضرار حريق «المركزي» ليست جسيمة
«السلامة الوطنية»: أضرار حريق «المركزي» ليست جسيمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
شركة سرت تعلن عودة الإنتاج من بئر نفط بقدرة 2400 برميل يوميا
شركة سرت تعلن عودة الإنتاج من بئر نفط بقدرة 2400 برميل يوميا...
مع أنباء «الفيلق الأفريقي» بليبيا.. دبلوماسي روسي يكشف مصير «فاغنر» في مالي
مع أنباء «الفيلق الأفريقي» بليبيا.. دبلوماسي روسي يكشف مصير ......
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال...
«السلامة الوطنية»: أضرار حريق «المركزي» ليست جسيمة
«السلامة الوطنية»: أضرار حريق «المركزي» ليست جسيمة...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
المزيد