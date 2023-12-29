شركة سرت تعلن عودة الإنتاج من بئر نفط بقدرة 2400 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط عودة الإنتاج من البئر «A1-NC107» بقدرة 2400 برميل يوميا، وذلك في القطعة «NC107» التي تبعد 25 كيلومترا جنوب حقل الخير النفطي.

وقالت الشركة إن عودة الإنتاج جاءت بعد صيانة البئر وإعادة تنشيطها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.

القطعة «NC107»

وأشارت الشركة إلى أنها تسلمت القطعة «NC107» من المؤسسة الوطنية للنفط العام 2007، بينما جرى حفر بئر واحدة فيها العام 2014.

- المؤسسة الوطنية للنفط: إعادة حفر البئر الرابعة بحقل الفيل

وتضم القطعة سبع آبار، ثلاث منهـا منتجة، وهي المستهدفة بالصيانة، وسيجرى ربطها بحقل الخير النفـطي، لتضيف أكثر من ثلاثة آلاف برميل لمعدلات الإنتاج اليومية.