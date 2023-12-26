المؤسسة الوطنية للنفط: إعادة حفر البئر الرابعة بحقل الفيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة حفر البئر الرابعة بحقل الفيل النفطي (جنوب غرب ليبيا) بعد استكمالها واختبارها على نحو جيد.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركة مليتة للنفط والغاز نجحت في إعادة حفر بئر بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 3500 برميل نفط يوميًا.

إنتاج حقل الفيل

وأثنى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على «السواعد الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا العمل».

وفي سبتمبر الماضي نجحت شركة مليتة للنفط والغاز في استكمال حفر بئر النفط رقم (FB 34) بحقل الفيل، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4 آلاف برميل من الخام يوميًا ودون وجود مياه مصاحبة، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط .

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ويبلغ إنتاج حقل الفيل 70 ألف برميل يوميًا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.