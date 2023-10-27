بالصور.. عمليات استطلاع لقوات «القيادة» حول حقل الفيل النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات «القيادة العامة» القيام بعمليات استطلاع حول حقل الفيل النفطي والوديان والجبال المحيطة به بمسافة أكثر من 70 كيلو مترا قرب الحدود الجزائرية.

وقالت شعبة الإعلام التابعة للقيادة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، مساء الجمعة، إن دوريات الاستطلاع بالكتيبة 672 مشاة تحركت نحو النقاط والتمركزات التابعة للكتيبة في حقل الفيل النفطي للقيام بعمليات الاستطلاع.

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وفي 7 سبتمبر الماضي، نجحت شركة «مليتة للنفط والغاز في استكمال حفر بئر النفط رقم «FB 34» بحقل الفيل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البئر تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو أربعة آلاف برميل يوميا، دون وجود مياه مصاحبة.

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)

جانب من عمليات الاستطلاع التي قامت بها قوات تابعة لـ «القيادة العامة» حول حقل الفيل النفطي (شعبة الإعلام الحربي)