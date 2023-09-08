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«مليتة» تحفر بئرا في حقل الفيل بقدرة إنتاجية 4 آلاف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 09:34 صباحا
«مليتة» تحفر بئرا في حقل الفيل بقدرة إنتاجية 4 آلاف برميل يوميا
منشآت نفطية بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الإنترنت)
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نجحت شركة مليتة للنفط والغاز في استكمال حفر بئر النفط رقم «FB 34» بحقل الفيل، على ما أعلنت، مساء الخميس، المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب إن بئر النفط تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي أربعة آلاف برميل يوميا، دون وجود مياه مصاحبة.

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مؤسسة النفط: نجاح حفر البئر «ب 4-49» التابعة لشركة مليتة بقدرة 1800 برميل

وفي مايو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح حفر البئر (ب 4-49) التابعة لشركة مليتة لإنتاج النفط والغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 برميل يوميًا. وتمكنت الفرق الفنية من استكمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4 -49) واستكمالها بالمعدات الذكية واختبارها على الخانق64/ 32 بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا، وفق بيان للمؤسسة آنذاك.

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