إطالة عمره.. مؤسسة النفط توضح نتائج العمرة الشاملة لمجمع مليتة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن أعمال العمرة الشاملة لمجمع مليتة الصناعي بدأت في الأول من مايو الجاري، واستغرقت 16 يوما، وذلك بهدف «إطالة عمر» المجمع.

واستهدفت الأعمال إتاحة وقت أطول للمعدات والتشغيل الآمن و«إصلاح بعض المعدات التي انتهى عمرها الافتراضي»، وإصدار شهادات الجودة الخاصة بهذه المعدات وضمان إنتاج مستمر وتحقيق المواصفات المطلوبة، حسب ما جاء على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تفاصيل أعمال العمرة

وتضمنت العمرة تنفيذ 287 عملا موزعة على النحو التالي: «تحديث نظام التشغيل لأربع معدات، وصيانة 103 صمامات وتحديث التحكم الآلي لـ 15 معدة، وأعمال تصحيحية لـ15 معدة».

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وشملت أيضا: «تغيير 12 أنبوبا وتسعة صمامات عزل خاصة بنظام شبكة إطفاء الحرائق داخل المجمع، والكشف على 43 معدة وصيانة 60 نقطة تسرب، و17 عملا وقائيا، وصيانة 11 محولا».