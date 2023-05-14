مؤسسة النفط: نجاح حفر البئر «ب 4-49» التابعة لشركة مليتة بقدرة 1800 برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، نجاح حفر البئر (ب 4-49) التابع لشركة مليتة لإنتاج النفط والغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 برميل يوميًا.

وقالت المؤسسة في بيان إن نجاح حفر البئر جاء ضمن خطة شركة مليتة لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل البوري البحري.

وتمكنت الفرق الفنية من استكمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4 -49) واستكمالها بالمعدات الذكية واختبارها على الخانق64/ 32 بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

إشادة من بن قدارة بنجاح حفر البئر

وذكر البيان أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء المجلس أشادوا بـ«هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى النجاحات التي تحققها المؤسسة وشركاتها خلال هذا العام»

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قبل ذلك، أعلنت مؤسسة النفط اليوم تراجع الإنتاج إلى مليون و221 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و224 ألف برميل يوميًا. وبلغ إنتاج المكثفات نحو 16 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية