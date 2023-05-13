مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن عودة المجمع الصناعي رأس لانوف له تأثيرات اقتصادية مهمة على المنطقة وما يجاورها.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت أن عودة المجمع تحفّز الاقتصاد المحلي والوطني وتدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن المجمع يوفر فرص العمل للمنطقة وأحـيـائهـا اقـتـصاديًا.

استقرار أمني وإنتعاش تجاري في راس لانوف

كما يساهم في إحداث تنمية مكانية للمنطقة من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مناطق عمليات الشركة، فضلًا عن مساهمة المجمع في استقرار الـمـنـطـقـة وانـتـعـاش الــحــركــة الـتـجارية.

ويساعد المجمع كذلك في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام.

وتابعت مؤسسة النفط أن المجمع يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأيثيلين والبنزين الحراري، بالإضافة لتوفير أهم منتج وهو البولي إيثلين المستخدم في صناعة اللدائن للسوق المحلي، ما يقلل من استيراده من الخارج.

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مزايا عودة مجمع راس لانوف: تحريك السوق المحلي وتوفير فرص عمل واستثمارات

ويؤدي المجمع أيضًا إلى تحريك عجلة السوق المحلي وتجارة المنتجات البلاستيكية وتوفير فرص عمل غير مباشرة بهذا النشاط، مع خلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص من خلال إشراكه في تنفيذ بعض أعمال المجمع.

ويُعد الصرح الاقتصادي مصدر قوت لآلاف الأسر القاطنة بالمنطقة، كما يوفر فرص عمل لسائقي الآلات الثقيلة التي تنقل المنتجات لجميع مناطق ليبيا.

ويتميز المجمع بأنه قريب من أكبر مينائي تصدير نفط في ليبيا (ميناء السدرة - ميناء رأس لانوف). وأخيرًا يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمنطقة ودعم المنطقة والمناطق المجاورة بالخدمات الطبية لوجود أكبر مركز طبي بالمنطقة، وهو المركز التابع للشركة.