  • Alwasat News
Atwasat

مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 12:29 مساء
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مصنع البولي إيثلين بشركة راس لانوف. (أرشيفية: شركة راس لانوف)
alwasat radio

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن عودة المجمع الصناعي رأس لانوف له تأثيرات اقتصادية مهمة على المنطقة وما يجاورها.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت أن عودة المجمع تحفّز الاقتصاد المحلي والوطني وتدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن المجمع يوفر فرص العمل للمنطقة وأحـيـائهـا اقـتـصاديًا.

استقرار أمني وإنتعاش تجاري في راس لانوف
كما يساهم في إحداث تنمية مكانية للمنطقة من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مناطق عمليات الشركة، فضلًا عن مساهمة المجمع في استقرار الـمـنـطـقـة وانـتـعـاش الــحــركــة الـتـجارية.

ويساعد المجمع كذلك في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام.

وتابعت مؤسسة النفط أن المجمع يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأيثيلين والبنزين الحراري، بالإضافة لتوفير أهم منتج وهو البولي إيثلين المستخدم في صناعة اللدائن للسوق المحلي، ما يقلل من استيراده من الخارج.

- «راس لانوف» تعلن حصيلة إنتاج مصنع البولي إيثيلين في 2022
- لقاء بين مسؤولي «الزاوية» و«راس لانوف» بهدف تطوير مصنع الزيوت
- صيانة خط مياه البحر المغذي للمجمع الصناعي بـ«راس لانوف»

مزايا عودة مجمع راس لانوف: تحريك السوق المحلي وتوفير فرص عمل واستثمارات
ويؤدي المجمع أيضًا إلى تحريك عجلة السوق المحلي وتجارة المنتجات البلاستيكية وتوفير فرص عمل غير مباشرة بهذا النشاط، مع خلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص من خلال إشراكه في تنفيذ بعض أعمال المجمع.

ويُعد الصرح الاقتصادي مصدر قوت لآلاف الأسر القاطنة بالمنطقة، كما يوفر فرص عمل لسائقي الآلات الثقيلة التي تنقل المنتجات لجميع مناطق ليبيا.

ويتميز المجمع بأنه قريب من أكبر مينائي تصدير نفط في ليبيا (ميناء السدرة - ميناء رأس لانوف). وأخيرًا يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمنطقة ودعم المنطقة والمناطق المجاورة بالخدمات الطبية لوجود أكبر مركز طبي بالمنطقة، وهو المركز التابع للشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة شخص بعد سقوط شجرة على سيارته (صور)
وفاة شخص بعد سقوط شجرة على سيارته (صور)
مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 يوما
مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 ...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء ......
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار ......
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها منذ 7 سنوات
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك ......
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي ......
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي...
المزيد