«راس لانوف» تعلن حصيلة إنتاج مصنع البولي إيثيلين في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «راس لانوف لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» عن كميات إنتاج مصنع البولى إيثيلين خلال العام 2022، قائلة إن إجمالي الإنتاج المباع في العام المنقضي بلغ 14 ألفًا و49 طنًا، بعد أن كان 11 ألفًا و490 طنًا في 2021.

ووصل الإنتاج إلى 16 ألفًا و68 طنًا في العام 2020، وألفين و651 طنًا في 2019.

كما بلغ إنتاح البولي إثيلين من نوع HDB-5101 خلال العام الجاري 10 آلاف و720 طنا. أما إنتاج الـHDF-5116 فبلغ 39 ألفا و220 طنا. والبولي المعاد تصنيعه 109 آلاف طن.

150 شركة ومصنعًا مسجلين لدى «راس لانوف»

ووصل عدد المصانع والشركات المحلية المسجلة لدى مكتب التسويق بالشركة إلى 150، أما المصانع التي قامت بالشراء فهي 65 مصنعا.

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خواص واستخدمات اللانوفين

وأوضحت الشركة أن منتج لانوفين 101-HDB : هو بولي إيثيلين مرتفعة ذو وزن جزيئي مرتفع بطريقة التشكيل بالنفخ وهو يجمع بين الخواص الميكانيكية والمتانة الجيدة ومقاوم جيد للتشققات.

أما لانوفين 5116-HDF فهو بولي إيثيلين مرتفع الكثافة ذو وزن جزيئي مرتفع مصصم لتحويله إلى أشرطة رقيقة تتميز بخواص ميكانيكية عالية وتمتاز بالمتانة وقوة شد عالية مقاومة جيدة للتشققات بسبب الظروف البيئية.

ويستخدم النوعان في إنتاج القنينات الكبيرة وبراميل المواد الكيماوية ويمكن استعمالهما في تصنيع الأنابيب مثل أنابيب توصيل المياه وأنابيب الري وكذلك في الأغراض العامة مثل الأكياس وأشرطة التبطين وأشرطة الأغراض الزراعية. كما يمكن استعمالهما في حفظ وتعبئة الأغذية عند درجة حرارة الغرفة