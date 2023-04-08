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لقاء بين مسؤولي «الزاوية» و«راس لانوف» بهدف تطوير مصنع الزيوت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 07:18 مساء
لقاء بين مسؤولي «الزاوية» و«راس لانوف» بهدف تطوير مصنع الزيوت
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
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زار وفد من شركة الزواية لتكرير النفط مقر شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وجرى عقد اجتماع بين مسؤولي الشركتين حول تطوير مصنع خلط وتعئبة الزيوت التابع لشركة الزاوية.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تزويد مصنع خلط الزيوت الجديد التابع لشركة الزاوية بمادة البولي إثيلين مرتفع الكثافة لتصنيع عبوات الزيوت بالمصنع.

عرض لمنتجات مصنع البولي إثيلين 
وعرض مسؤولو مصنع البولي إثيلين الأصناف التي يجري إنتاجها بالخط الأول والتي تناسب تصنيع عبوات الزيت، مؤكدين أن هذا الصنف يمكن إنتاجه بالمصنع حسب المواصفات والكميات المطلوبة.

جاء اللقاء الذي حضره كل من عضو مجلس الإدارة عبد الرزاق زريبية ومدير عام العمليات فرج حماد، ومن شركة الزاوية عماد طاهر المختار عضو لجنة الادارة للعمليات، والعارف ارحومه مدير إدارة الخلط والتعبئة، واالهادي عبد السلام مدير الإدارة التجارية.

عُقد الاجتماع بقاعة حسن المسلماني بحضور عدد من مسؤولي الشركتين منهم مدير إدارة مصنع البولي إثيلين والمختصين بالمصنع.

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تعريف بمصنع خلط وتعبئة الزيوت
وقام وفد شركة الزاوية بالتعريف بمصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط، والخطط المستقبلية لتطوير المصنع من أجل تغطية كافة احتياجات السوق والشركات.

وشدّد الطرفان على ضروة التواصل المستمر بين الشركتين عن طريق الإدارات المختصة من أجل تحديد الإحتياجات من الزيوت المعدنية المختلفة المستعملة بالوحدات الإنتاجية والمركبات والآلات الثقيلة بشركة راس لانوف .

جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
جانب من اجتماع شركتي الزاوية لتكرير النفط وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (شركة راس لانوف)
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