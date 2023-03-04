صيانة خط مياه البحر المغذي للمجمع الصناعي بـ«راس لانوف»

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» أعمالها لصيانة وترميم خط مياه البحر المغذي الرئيسي للوحدات الإنتاجية بالمجمع الصناعي، بنسبة إنجاز وصلت إلى 90%.

ويبلغ طول الخط نحو 1600 متر، فيما تؤكد الشركة سير أعمال الكسح والتبطين بالمشروع الذي يهدف إلى المحافظة علي سير العمليات التشغيلية في المرحلة المقبلة.

تنفيذ أعمال الصيانة بجهود ذاتية

وقالت الشركة إن الإدارة تحرص على تنفيذ المشروع بشكل ذاتي وبكل حرفية وإتقان عن طريق إدارة خدمات الصيانة، ووحدة التطبين الحراري بقسم الخدمات الصناعية.

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وأضافت أنه جرى تنفيذ الكثير من الأعمال بشكل ذاتي عن طريق الإدارات والأقسام المعنية بالشركة، من أجل الحفاظ على الأموال ودون اللجوء إلى شركات أجنبية.

مسؤولون في شركة راس لانوف أثناء تفقد ترميم خط الغاز المغذي لوحدات الإنتاج (شركة راس لانوف)

مسؤولون في شركة راس لانوف أثناء تفقد ترميم خط الغاز المغذي لوحدات الإنتاج (شركة راس لانوف)

مسؤولون في شركة راس لانوف أثناء تفقد ترميم خط الغاز المغذي لوحدات الإنتاج (شركة راس لانوف)

مسؤولون في شركة راس لانوف أثناء تفقد ترميم خط الغاز المغذي لوحدات الإنتاج (شركة راس لانوف)