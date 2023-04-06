3000 برميل ارتفاعا في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط الليبي بمقدار ثلاثة آلاف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلا مليون و223 ألف برميل مقارنة بمليون و220 ألف برميل سجلها الأربعاء.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب، إن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ52 ألف برميل مسجلة الأربعاء.

- إنتاج شركة سرت للنفط يقترب من حاجز 90 ألف برميل يوميا

- ارتفاع جديد لإنتاج النفط الليبي

والأسبوع الماضي، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة «2023 - 2027»، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.