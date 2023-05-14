  • Alwasat News
Atwasat

تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 12:32 مساء
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا
منشأة نفطية في ليبيا. (المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و224 ألف برميل يوميا، أمس الأول، وفق بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وحسب منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بلغ إنتاج المكثفات نحو 16 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن «المركزي»، بلغ إجمالي إيرادات المبيعات النفطية 19.1 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

3 ملايين برميل يوميا في الستينيات
وفي أبريل الماضي، قال موقع أميركي مختص في الطاقة، إن تكثيف الغرب ضغوطه على المؤسسة الوطنية للنفط والفصائل السياسية المختلفة بهدف الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة مرهون بتنفيذ شروط اتفاقية سبتمبر 2020، التي تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع عائدات النفط.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل
- خطة لإحياء «طفرة النفط».. هل تفتح شهية الشركات الدولية على الاستثمار في ليبيا؟

تقرير موقع «أويل برايس» الأميركي، ذكر أن مستوى الإنتاج الحالي أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر الستينيات، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت لديها خطط قائمة قبل العام 2011، لطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة إنتاج الخام، وهي تقنية تنطوي على استخدام الطرق الحرارية أو طرق الامتزاج أو حتى العمليات الكيماوية، التي تهدف خصيصا إلى رفع مستويات النفط القابلة للاستخراج من حقل نفطي معين، لكن جرى تعليق هذه الخطط بسبب زيادة الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في ...
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ليبيا إلى منازلهم
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ......
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا...
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد...
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: ......
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)...
المزيد