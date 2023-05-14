تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و224 ألف برميل يوميا، أمس الأول، وفق بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وحسب منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بلغ إنتاج المكثفات نحو 16 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن «المركزي»، بلغ إجمالي إيرادات المبيعات النفطية 19.1 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

3 ملايين برميل يوميا في الستينيات

وفي أبريل الماضي، قال موقع أميركي مختص في الطاقة، إن تكثيف الغرب ضغوطه على المؤسسة الوطنية للنفط والفصائل السياسية المختلفة بهدف الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة مرهون بتنفيذ شروط اتفاقية سبتمبر 2020، التي تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع عائدات النفط.

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تقرير موقع «أويل برايس» الأميركي، ذكر أن مستوى الإنتاج الحالي أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر الستينيات، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت لديها خطط قائمة قبل العام 2011، لطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة إنتاج الخام، وهي تقنية تنطوي على استخدام الطرق الحرارية أو طرق الامتزاج أو حتى العمليات الكيماوية، التي تهدف خصيصا إلى رفع مستويات النفط القابلة للاستخراج من حقل نفطي معين، لكن جرى تعليق هذه الخطط بسبب زيادة الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.