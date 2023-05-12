أسعار النفط تنخفض مع تجدد المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، محققة رابع انخفاض أسبوعي لها، مع تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين بشأن ضعف الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا أو 0.49% إلى 74.61 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 30 سنتا أو 0.42% إلى 70.57 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وبذلك هبط ​​كلا المعيارين القياسيين بنحو 1% خلال الأسبوع المنقضي، ضمن أطول سلسلة من التراجعات الأسبوعية منذ نوفمبر العام 2021.

توقف المحادثات حول سقف الديون الأميركية

ومع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأميركية، وتجدد المخاوف من أن بنكا آخر في أزمة، هناك قلق متزايد من دخول الولايات المتحدة في الركود.

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وأعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود جائحة «كورونا».

وإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات التضخم أن طلب المستهلكين كان ضعيفًا في البلدين، كما قالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تنغ.