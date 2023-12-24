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بعد تحديد موعد محاكمته.. أول تعليق من إسكتلندا في قضية أبوعجيلة مسعود

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 24 ديسمبر 2023, 05:15 مساء
بعد تحديد موعد محاكمته.. أول تعليق من إسكتلندا في قضية أبوعجيلة مسعود
المتهم الليبي في قضية لوكربي أبوعجيلة مسعود المريمي. (أرشيفية: الإنترنت)
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عادت قضية المواطن الليبي المشتبه فيه في تفجيرات لوكربي إلى دائرة الأضواء بعدما أبدت السلطات الإسكتلندية ترحيبًا بموعد حددته المحكمة الأميركية لمحاكمة المتهم الذي تزعم بأنه «صانع القنبلة» التي تسببت في انفجار طائرة شركة «بان أميركان» قبل 35 عامًا.

الاتهامات الموجهة إلى أبوعجيلة
ومن المقرر أن يمثُل الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، 72 عامًا، أمام المحكمة في واشنطن العاصمة في 12 مايو 2025، حيث يواجه ثلاث تهم ينفيها، وفق ما كشفت جريدة «سكوتيش ديلي إكسبريس» الإسكتلندية.

وتفيد المزاعم أنه ساعد في صنع القنبلة التي أودت بحياة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 259 شخصًا على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك من لندن قبل 35 عامًا في 21 ديسمبر 1988.

وحسب الجريدة، رحبت المحامية العامة في إسكتلندا بتحديد موعد محاكمة الليبي المشتبه فيه في قضية إسقاط طائرة فوق بلدة لوكربي.

موعد محاكمة أبوعجيلة
وفي حديثها بمناسبة الذكرى 35 للحادث، قالت المحامية اللورد دوروثي باين «لقد حددت المحكمة في واشنطن العاصمة الآن تاريخ 12 مايو 2025 لمحاكمة مسعود. إنني أرحب بهذا التطور وأشعر بالارتياح إزاء التقدم المحرز في إجراءات المحكمة».

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وتابعت: «لقد عملت السلطات الإسكتلندية والأميركية معًا منذ العام 1988 لتقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة. ويستمر هذا العمل حيث يدعمه فريق متخصص من المدعين العامين الإسكتلنديين وضباط من شرطة إسكتلندا ووزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه المحاكمة».

خلفيات قضية أبوعجيلة
وبعد إدانته في العام 2001 من قبل ثلاثة قضاة إسكتلنديين في محكمة خاصة في هولندا، أرسل عبدالباسط المقرحي إلى السجن في إسكتلندا، ولكن أُطِلق بشكل مثير للجدل في العام 2009 بعد تشخيص إصابته بالسرطان في مراحله الأخيرة، وعاد إلى ليبيا حيث تُوفي العام 2012.

وفي شهر أغسطس الماضي، تعهدت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سيتولى متابعة قضية المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، الذي سلّمته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في شهر ديسمبر من العام 2022 إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بالضلوع في تفجير لوكربي.

وكان الدبيبة، اتهم أبوعجيلة بالإرهاب وقتل الأبرياء، في تصريحات برّر من خلالها أسباب تسليمه إلى أميركا لمحاكمته.

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