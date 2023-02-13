  • Alwasat News
Atwasat

«هيومن رايتس ووتش»: لا أساس قانونيا لتسليم أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 01:02 مساء
«هيومن رايتس ووتش»: لا أساس قانونيا لتسليم أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن
رسم توضيحي لجلسة محاكمة أبو عجيلة مسعود المريمي في محكمة فيدرالية بواشنطن، 12 ديسمبر 2022، (أسوشيتدربرس)
alwasat radio

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، واشنطن وحكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الأساس القانوني لتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلا، واصفة ما حدث بأنه «اعتقال تعسفي».

ونوهت المنظمة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين ليبيا والولايات المتحدة»، داعية إلى «التحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم».

«هيومن رايتس» تطالب أميركا بمحاكمة عادلة للمتهم الليبي 
وحثت «هيومن رايتس» الولايات المتحدة إلى «الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم».

وطالبت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الأميركية بـ«منح مسعود حق الطعن في تسليمه»، داعية حكومة الدبيبة إلى «تأمين زيارات قنصلية ومساعدته على الحصول على محام فعال، وتنسيق زياراته العائلية، حسبما وعد الدبيبة».

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بأن حكومته سلمت واشنطن أبوعجيلة مسعود المتهم بصنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلا.

- الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة رصد الإجراءات القانونية ضد عبدالله السنوسي وسيف القذافي 
- تظاهرة في سبها للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي
- أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي يطالبون بتسليم عبدالله السنوسي إلى بريطانيا

واندلعت احتجاجات شعبية وسياسية في ليبيا على تسليم مسعود، لكن الدبيبة قال إن هذه الخطوة جاءت «من أجل محو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي»، مشددا على أن «التعاون جرى وفق القواعد القانونية مع المتهمين في قضايا خارج البلاد». وعن الأصوات الرافضة تسليمه، قال الدبيبة «ليبيا تورطت في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية».

وقالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة»، وأضافت «المأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهل انتهاكات الحقوق الأساسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«هيومن رايتس ووتش»: لا أساس قانونيا لتسليم أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن
«هيومن رايتس ووتش»: لا أساس قانونيا لتسليم أبوعجيلة مسعود إلى ...
حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام 2023
حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام 2023
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها...
المنفي يبحث مع الدبيبة التطورات الأمنية والعسكرية وسبل إنجاز الانتخابات
المنفي يبحث مع الدبيبة التطورات الأمنية والعسكرية وسبل إنجاز......
ضبط شخصين في واقعتي سرقة ونصب ببزيمة الجديدة
ضبط شخصين في واقعتي سرقة ونصب ببزيمة الجديدة...
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...
حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام 2023
حكومة الوحدة تحدد أسعار التجهيزات المكتبية والقرطاسية لعام ......
المزيد