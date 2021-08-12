تظاهرة في سبها للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي

متظاهرون في مدينة سبها يطالبون بإطلاق رئيس الاستخابات في النظام السابق عبدالله السنوسي. (الإنترنت)

طالب متظاهرون في مدينة سبها، اليوم الخميس، النائب العام والمجلس الرئاسي بضرورة إطلاق رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي بسبب «تدهور حالته الصحية»، محذرين من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد المشاركون في التظاهرة في بيان أن مطالبهم «اليوم سلمية»، معربين عن ثقتهم في القضاء الليبي وعدالته، داعين الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها وتجنب «حدوث أي تصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم».

وتداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى العنود ابنة عبدالله السنوسي تؤكد فيها أن والدها يعاني من مرض «السرطان»، وتتهم الجهات التي تحتجزه بمنع وصول الأطباء والدواء إلى والدها.

متظاهرون في مدينة سبها يطالبون بإطلاق رئيس الاستخابات في النظام السابق عبدالله السنوسي. (الإنترنت)

متظاهرون في مدينة سبها يطالبون بإطلاق رئيس الاستخابات في النظام السابق عبدالله السنوسي. (الإنترنت)

متظاهرون في مدينة سبها يطالبون بإطلاق رئيس الاستخابات في النظام السابق عبدالله السنوسي. (الإنترنت)

متظاهرون في مدينة سبها يطالبون بإطلاق رئيس الاستخابات في النظام السابق عبدالله السنوسي. (الإنترنت)