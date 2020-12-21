أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي يطالبون بتسليم عبدالله السنوسي إلى بريطانيا

عبدالله السنوسي، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الايرلندي وفريق من المحامين يمثلوهم، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بممارسة ضغوط على ليبيا لتسليم عبد الله السنوسي المسجون حاليا في أحد سجون طرابلس.

ونشرت جريدة «ميل أون صنداي»، الخبر أمس، موضحة أن العائلات خاطبت باتيل قائلين إن «الإخفاق في إحضار أيا من شخصيات نظام العقيد معمر القذافي إلى العدالة لتورطهم في تلك الهجمات، التي سببت في قتل وجرح نحو 3500 شخصا، وصمة على سمعة بريطاانيا الدولية».

وأضافت أن محامي إحدى الأسر، ويدعى ماثيو جوري، بعث برسالة إلى باتيل يوم الجمعة الماضي مطالبا بتسليم السنوسي.

يذكر أن موقع جريدة «ميرور» البريطانية نشر أمس الأحد تفاصيل جديدة حول تعقب المشتبه به في انفجار لوكيربي، أبو عقيلة مسعود، حيث اتضح أنه يزامل السنوسي في السجن بطرابلس، ويعتقد «أنه صانع قنابل لوكيربي الملقب بالشبح (The Ghost)».

الخبر المنشور في جريدة ميل أون صنداي