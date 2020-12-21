أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي يطالبون بتسليم عبدالله السنوسي إلى بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 11:17 صباحا
عبدالله السنوسي، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت أسر ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الايرلندي وفريق من المحامين يمثلوهم، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بممارسة ضغوط على ليبيا لتسليم عبد الله السنوسي المسجون حاليا في أحد سجون طرابلس.

ونشرت جريدة «ميل أون صنداي»، الخبر أمس، موضحة أن العائلات خاطبت باتيل قائلين إن «الإخفاق في إحضار أيا من شخصيات نظام العقيد معمر القذافي إلى العدالة لتورطهم في تلك الهجمات، التي سببت في قتل وجرح نحو 3500 شخصا، وصمة على سمعة بريطاانيا الدولية».

وأضافت أن محامي إحدى الأسر، ويدعى ماثيو جوري، بعث برسالة إلى باتيل يوم الجمعة الماضي مطالبا بتسليم السنوسي.

يذكر أن موقع جريدة «ميرور» البريطانية نشر أمس الأحد تفاصيل جديدة حول تعقب المشتبه به في انفجار لوكيربي، أبو عقيلة مسعود، حيث اتضح أنه يزامل السنوسي في السجن بطرابلس، ويعتقد «أنه صانع قنابل لوكيربي الملقب بالشبح (The Ghost)».

الخبر المنشور في جريدة ميل أون صنداي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
الجدول الزمني لطرد المقاتلين الأجانب في مهب الريح
ليبيا
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
كريستيانو يصالح نفسه ويهزم إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في مباراة واحدة
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإعادة النظر بسياستها في ليبيا
ليبيا
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز علمي يعيد البصر للمكفوفين