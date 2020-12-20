«ميرور» البريطانية تنشر تفاصيل تعقب الليبي المشتبه به في تفجير طائرة لوكيربي

حطام الرحلة 103 عام 1988 (أ ف ب).

نشر موقع جريدة «ميرور» البريطانية، تفاصيل جديدة حول تعقب المشتبه به في انفجار لوكيربي.

وقالت الجريدة إنه «من الممكن تسليم أبو عجيلة مسعود من طرابلس حيث يقضي عقوبة مدتها 10 سنوات لصنع قنبلة، لأنهم يعتقدون أنه صانع قنابل لوكربي الملقب بالشبح (The Ghost)».

وتمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من التعرف على المشتبه به من التفاصيل التي قدمها ضابط بجيش ألمانيا الشرقية الذي انشق إلى الغرب، بحسب الجريدة.

وقال إن الرجل الذي يعتقد أنه قتل جنديين أمريكيين في ملهى ليلي غربي برلين عام 1986 «كان ليبيًا داكن البشرة يدعى أبو عجيلة مسعود». وأوضح أن «المحققين اكتشفوا الاسم من سجلات الفندق التي أقام فيها».

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لسنوات، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي غير قادر على تحديد صانع القنابل الملقب بالشبح. ويستعد المدعون الأمريكيون لتقديم طلب تسليم إلى طرابلس حيث يقضي المشتبه به عقوبة مدتها 10 سنوات في صنع قنبلة. وستكون هذه أول محاكمة أمريكية لإسقاط رحلة بان أمريكان رقم 103 عام 1988 فوق البلدة الاسكتلندية مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

ومن المقرر أن تكشف وزارة العدل عن شكوى جنائية ضد أبوعجيلة المحتجز حاليا من قبل السلطات الليبية، وأن تطلب تسليمه لمحاكمته بتهم في محكمة فدرالية أميركية، وفق الجريدة.

تحديد هوية المشتبه به

وقال مصدر: «المدعون واثقون من أنهم حددوا هوية الرجل الذي يعتقدون أنه مسؤول عن صنع القنبلة». وأضاف: «إنهم لم يتخلوا قط عن تحقيق العدالة التي تستحقها عائلات الذين ماتوا بحق».

وتستعد وزارة العدل الأميركية لتوجيه الاتهام قريبا للمشتبه به الجديد، وفق جريدة «وول ستريت جورنال الأميركية».

وسجن عبد الباسط المقرحي مدى الحياة من قبل محكمة اسكتلندية عام 2001 قبل أن يموت في عام 2012. وقال عميل مزدوج لوكالة المخابرات المركزية يعمل في الخطوط الجوية الليبية للمحققين إن المقرحي «كان مع ليبي داكن البشرة». وبدا أن قطعة توقيت قنبلة عثر عليها في الحطام مطابقة لتلك التي قدمتها إلى ليبيا شركة تصنيع سويسرية، والتي وصفت رجلاً يطابق وصف مسعود، وفق الجريدة نفسها.