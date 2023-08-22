حكومة حماد تتعهد بدفع مصروفات مكتب المحاماة للدفاع عن أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سيتابع قضية ضابط المخابرات السابق أبوعجيلة مسعود المريمي.

وتابع حماد مع عائلة المريمي في بنغازي أمس حالته الصحية وسير عمل القضية، مضيفا أنها «قضية وطنية وإنسانية لكل الليبيين»، حسب بيان صادر عن الحكومة المكلفة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال إنه سيقف «بشكل شخصي» على مستجدات القضية وستدعم حكومته «الجهود الوطنية المخلصة كافة في سبيل إظهار الحقيقة» وعودة المريمي إلى وطنه وأهله.

وحضر اللقاء أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب هم عبدالنبي عبدالمولى وعلي أبو زريبة وعبد السلام محمد وعيسى العريبي وفتح الله السعيطي، ورئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب عمر عبدربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية، أمس الإثنين.

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قضية أبوعجيلة

وفي 17 نوفمبر العام 2022، قالت عائلة أبوعجيلة إن عناصر من «القوة المشتركة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتقلته، ثم احتجزته في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.

وصرح ابن شقيق أبوعجيلة، لـ«بوابة الوسط» بأنه كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن، وأشار إلى أن أفرادا من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي نوفمبر من العام نفسه، صوّت مجلس النواب على قرار ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، ونص القرار على ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.

وفي 23 فبراير الماضي، قررت السلطة القضائية الأميركية التي تفصل في قضية أبوعجيلة استمرار احتجازه، بينما دفع الأخير ببراءته من تهمة تجميع المتفجرات المستخدمة في تفجير العام 1988 لطائرة أميركية فوق لوكربي بإسكتلندا، فيما تصل عقوبة التهمة إلى السجن المؤبد عند إدانته.

رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد في لقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب وعائلة أبوعجيلة المريمي، 21 أغسطس 2023 (الحكومة الليبية على فيسبوك)