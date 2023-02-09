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«واشنطن بوست»: أبوعجيلة يدفع ببراءته والسلطات الأميركية ستطلب استمرار احتجازه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 01:25 صباحا
«واشنطن بوست»: أبوعجيلة يدفع ببراءته والسلطات الأميركية ستطلب استمرار احتجازه
أبوعجيلة مسعود المريمي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، اليوم الأربعاء، أن ضابط المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود دفع ببراءته من تهمة تجميع المتفجرات المستخدمة في تفجير عام 1988 لطائرة أميركية فوق لوكربي بأسكتلندا.

ومثُل أبوعجيلة، البالغ من العمر 71 عامًا، اليوم الأربعاء أمام محكمة اتحادية في واشنطن، ودفعت المحامية ويتني مينتر ببراءته من التهم الموجهة إليه.

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وأفادت الجريدة بأن السلطات الأميركية ستطلب استمرار احتجاز أبوعجيلة على ذمة المحاكمة في جلسة استماع بكفالة يوم 23 فبراير إذا سعى دفاعه للمطالبة بإطلاق سراحه المشروط، متوقعة أن يواجه تهمتين، بما في ذلك تدمير طائرة، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد عند إدانته.

وفي وقت سابق اليوم وعد وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود عبدربه بإعداد مذكرات قانونية للطعن في إجراءات تسليم أبوعجيلة مسعود، وكذلك تشكيل لجان معنية بالقضايا الدولية وفق الإجراءات المتبعة.

وجرى تسليم أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، في منتصف ديسمبر 2022، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً، وهو الحادث المعروف باسم قضية «لوكربي».

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