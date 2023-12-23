عدد من مختاري الفروع البلدية في بنغازي يؤدون اليمين القانونية

القاهرة - بوابة الوسط

أدى عدد من مختاري المحلات للفروع البلدية في بنغازي اليمين القانونية اليوم السبت تمهيدا لأداء عملهم. والفروع التي أدى مختاروها اليمين هي: الكويفيه، والقوارشه، والساحل الغربي، والسلماني، والسلاوي، والمقزحة.

وجرى تأدية اليمين صباح اليوم بديوان البلدية أمام وكيل الديوان ناصر الأوجلي، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير مكتب شؤون الفروع والمحلات اناصر المشيطي، وعدد من رؤساء الفروع البلدية، حسب بيان لبلدية بنغازي.

دور مهم لمختاري المحلات في عمل بلدية بنغازي

وشدد الأوجلي على أهمية دور مُختاري المحلات في تسيير أمور المواطنين وتقريب الخدمات، مضيفا أن مختاري المحلات هم الداعم والرافد الأساسي لعمل البلدية.

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وأكد البيان مواصلة استكمال الإجراءات المُتعلقة بعمل مُختاري المحلات وبصدد تفعيل العمل بجميع المحلات بالبلدية.



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