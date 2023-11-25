«الحكم المحلي»: اجتماع لمناقشة مشروع «ريبلد» لتطوير البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عقد اجتماع مع مسؤولي مشروع «ريبلد» لتطوير البلديات الليبية، مشيرة إلى الاتفاق على توريد احتياجات المشروع، والتنسيق لاجراء التدريبات للكوادر مع الخبراء والمسؤولين، وذلك في منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن مدير شؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية عادل الأشهب اجتمعا الخميس الماضيي مع مسؤولة المشروع بانديتا أودو ومنسق المشروع أسامة الراجحي لمتابعة الإجراءات التنفيذية.

توريد مختبرات جرثومية ضمن مشروع «ريبلد»

تناول الاجتماع، التعريف بمشروع «ريبلد» و مبادرة «نيقوسيا» والشراكة المطروحة مع البلديات المستهدفة ، وفق بيان الوزارة، مشيرا إلى أن المشروع ينص على توريد مختبرات جرثومية ومواد تشغيلية لها وبرنامج تدريبي لمدة سنة للكادر الفني.

ويجري المشروع بالتنسيق بين كل من مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية وجامعة تورنتو وجامعة ليون لأكتساب الخبرة التشغيلية والدورية للصيانة في مجال التلوث البيئي وبناء القدرات للتنمية المستدامة.

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تنمية الصيد البحري محور تعاون

كما ينص البرنامج التجريبي للمشروع على الشراكة في مجال تنمية الصيد البحري من حيث تطوير المرافئ وإعداد الخطط والتدريب على برامج الصيد البحري في البلديات المستهدفة في هذا المجال، وكذلك التنسيق لإجراء دورات تدريبية لرواد الاعمال في هذا المجال من خلال إشراف خبراء دوليين على هذه التدريبات مع مركز تطوير البلديات.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على المباشرة في وضع الخطة الفعلية لمشروع «ريبلد» فيما يتعلق بتوريد الاحتياجات والتنسيق كذلك لاجراء التدريبات للكوادر مع الخبراء والمسؤولين، وذلك في منتصف ديسمبر المقبل.