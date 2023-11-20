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الحكم المحلي تعتزم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة على مستوى البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 07:51 مساء
الحكم المحلي تعتزم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة على مستوى البلديات
عرض ضوئي خلال اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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تخطط وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة على مستوى البلديات، بهدف توحيد المصطلحات الفنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده مدير إدارة التخطيط الحضري بالوزارة عصام بدر، اليوم الإثنين، لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، وتحديد معايير تجميع البيانات اللازمة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

يأتي الاجتماع بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك بحضور مديري إدارات التخطيط الحضري ببعض البلديات، وعدد من المستشارين والمختصين في هذا الشأن.

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واستعرض اللقاء الإطار العام للدليل وأهدافه وهيكليته ومنهجيته، إضافة إلى الأدوات المستخدمة ليكون في متناول مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية داخل وزارة الحكم المحلي ووحدات الإدارة المحلية «البلديات» والمؤسسات الأخرى التابعة للوزارة.

كما استعرض المشاركون جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل إدارات التخطيط الحضري داخل البلديات وسبل حلحلتها.

جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لإعداد دليل نظم المعلومات الجغرافية لبلديات ليبيا، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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