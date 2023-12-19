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حكومة حماد تسلم 49 مضخة لرفع الصرف الصحي إلى سهل بنغازي و4 بلديات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 01:12 صباحا
حكومة حماد تسلم 49 مضخة لرفع الصرف الصحي إلى سهل بنغازي و4 بلديات في الجنوب
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تسليم 49 مضخة لرفع الصرف الصحي إلى سهل بنغازي و4 بلديات أخرى في المنطقة الجنوبية.

وأكدت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الإثنين، «تسليم إجمالي 49 مضخة لـ 31 محطة، بما في ذلك بلدية أوباري وبلدية زويلة وبلدية تجهري وبلدية القطرون في الجنوب بالكامل»، مشيرة إلى أن عملية التسليم جرت بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة،.

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وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الموارد المائية لتحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات الصرف الصحي في ليبيا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد التي تقضي بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية,

وأشارت الحكومة إلى أن محطات رفع الصرف الصحي تهدف إلى تجميع وضخ المياه العادمة بشكل فعال، وتوجيهها نحو محطات المعالجة، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
مسؤولون يتفقدون مضخات الصرف الصحي على متن شاحنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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