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ضبط متهم بالاتجار بحبوب الهلوسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 11:54 مساء
ضبط متهم بالاتجار بحبوب الهلوسة في بنغازي
حبوب هلوسة مضبوطة مع متهم بالاتجار بالمخدرات في أجدابيا، 6 مايو 2022. (الإدارة العامة للبحث الجنائي، فرع الهلال النفطي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء السبت، ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات متلبسًا بـ18 شريطًا من حبوب الهلوسة.

وضبط رجال وحدة القبض المتهم  على متن سيارة نوع «أفانتي» بمنطقة الكيش بالقرب من عمارات 7000 وحدة سكنية خلال تجول أمني، وفق بيان صادر عن المديرية.

ضبط مُروج حبوب هلوسة في بنغازي
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 وخلال تفتيش السيارة عثر رجال الأمن على 18 شريطًا من حبوب الهلوسة أي ما يعادل 173 قرصًا، وتبين خلال التحقيقات أن المتهم يدعى «أ.ج.ع» واعترف بما نُسب إليه وتقرر إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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