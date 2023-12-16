ضبط مُروج حبوب هلوسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، فجر اليوم السبت، ضبط أحد مُروجي حبوب الهلوسة، مستخدما سيارة في توزيعها.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن «التحريات أفادت برصد شخص يتاجر بحبوب الهلوسة على متن مركبة سيارة نوع هيونداي أفانتي». ونوه البيان إلى «ضبط المتهم بعد إعداد كمين محكم، وعثر على 19 شريطا من أقراص حبوب الهلوسة (بترل)، و5 أشرطة من حبوب الهلوسة (ترامادول) داخل السيارة».

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اعترافات المتهم بالإتجار بحبوب الهلوسة

وأقر المتهم بما نسب إليه خلال عملية الاستدلال، وتبين أنه يدعى «أ أ ت» من مواليد 1996، واعترف بما نُسب إليه، فأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

سيارة كان يستخدمها المتهم في الإتجار بحبوب الهلوسة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم في الإتجار بحبوب الهلوسة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)