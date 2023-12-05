ضبط شخص على متن سيارة وبحوزته خمور وحبوب هلوسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط شخص على متن مركبة آلية نوع «هيونداي» رصاصية اللون ومعتمة بالكامل وبحوزته مواد مسكرة وحبوب هلوسة، وذلك من قبل أعضاء التحريات التابعين لقسم البحث الجنائي.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن السيارة جرى توقيفها بعد ملاحقتها إثر الاشتباه فيها من قبل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي أثناء تجوال الدوريات التابعة للقسم وإجراء بعض الاستيقافات المفاجئة بناء على تعليمات رئيس القسم المقدم خالد الرابحي.

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وأضافت أن سائق السيارة كان «في حالة سُكر ظاهر وبتفتيش المركبة احترازيًّا عُثِر بداخلها على 6 قنينات سعة نصف لتر من الخمور المحلية و8 أقراص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقطعة من مادة الحشيش المخدرة».

وأكدت المديرية إحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة بعد الاستدلال معه بقسم البحث الجنائي فور الانتقال به إلى مقر القسم حيث تبين أنه يُدعى «م.ص.ع» من مواليد 1994.

السيارة التي كان يستقلها المتهم. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم بعد القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)