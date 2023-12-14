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المبروك يطالب المراقبات المالية بالخارج بعدم الاعتداد بأي تعليمات غير صادرة عن الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 08:30 مساء
المبروك يطالب المراقبات المالية بالخارج بعدم الاعتداد بأي تعليمات غير صادرة عن الوزارة
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك. (أرشيفية: حكومتنا)
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طالب وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك المراقبات المالية بالسفارات والبعثات الليبية في الخارج بعدم الاعتداء بأي تعليمات غير صادرة عن الوزارة في طرابلس، منتقدا تدخل بعض الجهات في عمل المراقبين الماليين بالخارج ومساعديهم.

وقال المبروك في خطاب وجهه إلى المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، اليوم الخميس، إنه «لاحظ تدخلا لعدد من الجهات بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج بخلاف أحكام التشريعات المالية النافذة بالخصوص» معتبرا أن ذلك من شأنه «التأثير سلبا على أداء السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية ويؤثر على المركز القانوني لوظيفة المراقب المالي أو مساعده، الأمر الذي يتبعه عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم بل ويصفها في كثير من الأحيان بوصف البطلان» وفق ما جاء في مقدمة الخطاب الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وبين المبروك أن «أحكام القانون رقم (2) لسنة 1984 تقضي بأن المراقبين الماليين ومساعديهم يكونون مسؤولين عن أداء واجبات وظائفهم أمام وزارة المالية وحكم قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (25) لسنة 2012، والذي تنص مادته الأولى على أن تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهها والتعليمات الصادرة عنها».

تعليمات المراقبين ومساعديهم من وزارة المالية
وتأسيسا على ذلك، طلب المبروك من المراقبين الماليين ومساعديهم العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج «عدم الاعتداد بأي تعليمات إدارية تتعلق بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم ومراكزهم القانونية ما لم تكن صادرة عن وزارة المالية»، و«عدم مغادرة مقرات أعمالهم المكلفين بها إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة المالية».

وشدد المبروك في الختام على ضرورة «التقيد والالتزام بالتشريعات المالية النافذة حفاظا وصونا للمال العام» محذرا «كل من يثبت مخالفته لما سلف سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية والقانونية وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص».

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