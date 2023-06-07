المبروك يوضح الآثار السلبية لتأخر تسليم تقارير المصروفات والشفافية إلى وزارة المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع المراقبين الماليين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، «الآثارالسلبية التي قد تنتج جراء تأخر بعض المراقبين في إحالة تقرير المصروفات وتقارير الشفافية أولًا بأول، بما في ذلك الحساب الختامي للقطاع، إلى الوزارة».

وحث المبروك، خلال الاجتماع الموسع الذي عُقِد في مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، المراقبين الماليين على ضرورة تكثيف الجهود، والمثابرة في العمل والإنجاز، لتسليم المطلوب حسب الجدول المعد من الإدارات الفنية بالوزارة.

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وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرت خلاله مناقشة الإجراءات والآليات التي يتبعها المراقب المالي في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف حلحلة المختنقات التي تواجه سير عمله، بما يعزز دوره في المحافظة على أوجه صرف المال العام وفق البنود المعتمدة من إدارة الموازنة.

عراقيل عمل المراقبين الماليين

أضافت الوزارة أن المراقبين الماليين استعرضوا مع المبروك جملة من النقاط المهمة التي تشكّل نوعًا من العراقيل لبعض جوانب العمل في المؤسسات المكلفين بها، وجرى نقاشها من قِبل الحضور باستفاضة، واقتراح الحلول لحلها، وأخذ الإجراءات المناسبة لعددٍ منها.

حضر اجتماع المبروك مع المراقبين الماليين في الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة كل من مديري: إدارة الموازنة المكلف ومكتب شوؤن الوزارة ومكتب الشؤون القانونية وإدارة المراقبين بوزارة المالية.

اجتماع المبروك مع المراقبين الماليين بالجهات العامة، الأربعاء 7 يونيو 2023. (وزارة المالية)

اجتماع المبروك مع المراقبين الماليين بالجهات العامة، الأربعاء 7 يونيو 2023. (وزارة المالية)