نقابة هيئة التدريس الجامعي تنشر توضيحا من حكومة الدبيبة بشأن رواتب نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، اليوم الثلاثاء، توضيحا من «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي دون علاوة التدريس والعبء الإضافي.

وسبق أن أعلنت النقابة، الجمعة، ورود رواتب شهر نوفمبر بالراتب الأساسي، وقالت في بيان إنه جرى خصم علاوة التدريس 70%، إضافة إلى العبء الإضافي وهو ما قيمته ثلثي رواتب أعضاء هيئة التدريبي الجامعي تقريبا.

ونشرت النقابة، الثلاثاء، خطابا وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير المالية يفيد بصدور تعليمات من الدبيبة بـ«صرف العبء التدريسي عن شهر نوفمبر الماضي تقديرا لأعضاء هيئة التدريس واحتراما لما جرى الاتفاق عليه بين النقابة ووزيري التعليم العالي والتعليم التقني والفني».

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وقالت النقابة إن حكومة الدبيبة قدمت خلال الاجتماع المنعقد في 14 نوفمبر الماضي «اعتذارا رسميا عن الإجراء الذي جرى اتخاذه ضد أعضاء هيئة التدريس وأكدت التزامها بمعالجة الخلل في رواتب شهر نوفمبر ومعالجة الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين».

وفي 28 نوفمبر قررت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي وذلك بعد اتفاقها مع «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

ونشرت النقابة العامة كتابا وجهه النائب العام المستشار الصديق الصور إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، يطلب فيه توجيه وزارة المالية باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2023، واعتماده كمرجع عند إجراء تسوية حقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.