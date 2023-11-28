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النائب العام يبحث تدابير استئناف الدراسة في الجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 08:49 مساء
النائب العام يبحث تدابير استئناف الدراسة في الجامعات الليبية
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
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عقد النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عمران القيب ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات.

استهل المستشار الصديق الصور الاجتماع بالإشارة إلى جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم التطورات غير المرنة التي تمر بها البلاد، بحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الصور تناول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم، الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
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وأكد النائب العام أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية، ولاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.

وأضاف أن المعالجات الإدارية، التي تضمنتها مضبطة الاجتماع المعتمدة، تحمل ما يكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس، ويضمن انتظام العملية التعليمة.

من جهته، أكد وزير التعليم والبحث العملي أن الوزارة مستعدة لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.

من جانبه، استعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس المسجلة في مضبطة الاجتماع المعتمدة، مؤكداً أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود الاجتماع.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر نقابي مطلع قوله إن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي توصلت إلى اتفاق مع النائب العام بخصوص مطالبهم، وتنفيذ قانون التعليم رقم 18 للعام 2010 وتعديلاته فيما يخص نسب التمييز في رواتب أعضاء التدريس بدءًا من شهر ديسمبر المقبل.

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي في 16 نوفمبر الجاري «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء.

جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من اجتماع النائب العام بوزير التعليم العالي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)
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