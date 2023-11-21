مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد النقابة العامة لهيئة التدريس في الجامعات الليبية، بعد غد الخميس، اجتماعًا لمناقشة مشاكل أعضاء هيئة التدريس ومن أهمها تحسين أوضاعهم المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات بداية من رواتب أكتوبر الماضي، وفق ما أفاد «بوابة الوسط» مصدر نقابي مطلع.

لكن المصدر نفسه قال إنه لم يجر بعد بشكل نهائي تحديد مكان انعقاد الاجتماع، لافتًا إلى مشاركة لجنة برلمانية من مجلس النواب، وفي ظل غياب ممثلين عن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

واعتبر المصدر أن عدم مشاركة «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في الاجتماع يعوق التوصل إلى أية قرارات من شأنها حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس.

شاهد.. ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

غموض حول مصير اعتصام «هيئة التدريس الجامعي».. وأنباء عن تكليف نقيب جديد

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين

كيف بلغت أزمة اعتصام «هيئة التدريس الجامعي» ذروتها؟

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها نهاية الأسبوع الماضي مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح قبل إطلاقه، بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام واللجوء إلى القضاء، وفق بيانين نشرتهما صفحة النقابة والجهاز.

في حين تحدث مشروع بيان منسوب للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية عما وصفه بـ«بطلان الاتفاق بين السائح والأمن الداخلي بشأن وقف الاعتصام، لصدوره من غير ذي صفة و(بإرادة مكرهة)». وحسب مشروع البيان، فقد تقرر «تعيين د. عثمان المهدي نقيبًا مكلفًا، ودخول السائح في إجازة إجبارية لأسبوعين قابلة للتجديد، على أن تخصم من رصيد إجازاته السنوية المتراكم».

ومنذاك يخيم الغموض على مصير اعتصام هيئة التدريس ورغم إعلان جامعة طرابلس استئناف الدراسة الأحد الماضي؛ فإن صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي نشرت صورًا تظهر خلو كليتي الهندسة والعلوم بجامعة طرابلس من أعضاء هيئة التدريس، فيما لم يتسن التأكد من استمرار الاعتصام من عدمه من مصدر بالجامعة.