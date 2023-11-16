خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أفادت مصادر نقابية بخطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق النقيب العام عبدالفتاح السائح.

من جانبه أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس د. أسامة الأزرق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام عبدالفتاح السائح، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى الدكتور مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس.

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كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد خطف نوري سليمان علي عتيق عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن نوري سليمان ترك زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه.

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خطف النقيب العام عبدالفتاح السائح

وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها «أين دولة القانون؟» و«مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة»، حسب بث مباشر للفعالية على صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النقابة خطف السائح من قبل مجهولين، محملين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المسؤولية عن سلامته الشخصية.