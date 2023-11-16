  • Alwasat News
Atwasat

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الخميس 16 نوفمبر 2023, 10:19 مساء
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة بني وليد نوري سليمان علي عتيق (صفحة النقابة على فيسبوك)
alwasat radio

أفادت مصادر نقابية بخطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق النقيب العام عبدالفتاح السائح.

من جانبه أكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس د. أسامة الأزرق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام عبدالفتاح السائح، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى الدكتور مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس.

نقابة بني وليد: أحد الأعضاء خطف وترك أسرته في السيارة أمام مقر النقابة بطرابلس
كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد خطف نوري سليمان علي عتيق عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن نوري سليمان ترك زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه.

- تظاهرة أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمطالبة بإطلاق النقيب (فيديو)
- نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين

خطف النقيب العام عبدالفتاح السائح
وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها «أين دولة القانون؟» و«مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة»، حسب بث مباشر للفعالية على صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النقابة خطف السائح من قبل مجهولين، محملين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المسؤولية عن سلامته الشخصية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة ...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن...
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت الديون
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت ......
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
المزيد