تظاهرة أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمطالبة بإطلاق النقيب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

توافد عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي على مقر النقابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق النقيب العام عبدالفتاح السائح.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «أين دولة القانون» و«مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب»، حسب بث مباشر للفعالية على صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النقابة خطف السائح من قبل مجهولين، محملين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المسؤولية عن سلامته الشخصية.

مناشدة لإطلاق السائح

وطالب المتظاهرون، في بيان، الدبيبة والنائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل لإطلاق السائح وتنفيذ مطالبهم.

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كما ناشدوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي والمنظمات الدولية التدخل، مرددين هتافات تؤكد استمرارهم في الاعتصام، كما شهدت النقابات الفرعية في بنغازي وسبها وصبراتة وبني وليد وقفات مماثلة ودعوات لإطلاق السائح والحفاظ على سلامته.

نقابة هيئة التدريس تواصل الاعتصام

وجاءت واقعة الخطف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع الاعتصام.

وقالت النقابة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية لا زالت عالقة وأهمها «الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية».

كما تطالب النقابة أيضا بـ«الالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأساب»، وفق البيان.