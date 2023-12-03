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جامعة طرابلس تعلن استئناف الدراسة.. ومصدر نقابي يعلق (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 03 ديسمبر 2023, 11:01 صباحا
جامعة طرابلس تعلن استئناف الدراسة.. ومصدر نقابي يعلق (فيديو)
طالب في معمل بإحدى كليات جامعة طرابلس، 3 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للجامعة)
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أعلنت جامعة طرابلس وجامعات ليبية استئناف الدراسة، اليوم الأحد، بعد اتفاق توصل إليه النائب العام المستشار الصديق الصور ووزير التعليم العالي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عمران القيب، وممثلين عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي الأسبوع الماضي، أفضى إلى تعليق الاعتصام عبر ما وصفت بـ«معالجات إدارية» من شأنها حل أزمة رواتب أساتذة الجامعات، واستئناف الدراسة.

وقالت جامعة طرابلس، في إدارج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدراسة عادت إلى أروقة كلياتها بعد فترة من التوقف استمرت أشهر عدة. وأوضح الإدارج: «نشعر بسعادة كبيرة لعودة أبنائنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعودتهم إلى الأجواء الجامعية المفعمة بالمعرفة والتعلّم والبحث العلمي. نتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في رحلتهم العلمية».

وبث المكتب الإعلامي للجامعة تسجيلا مصورا من داخل قاعات دراسية ومعامل في كلياتها، لكنه لم يوضح تاريخ هذه المقاطع.

اتفاق نقابة التدريس الجامعي وحكومة الدبيبة برعاية النائب العام
وعلى الرغم من تأكيد عضو من النقابة العامة بجامعة بني وليد، تحفظ على ذكر اسمه، انطلاق الدراسة في جميع الجامعات الليبية كجزء من الاتفاق المبرم مسبقا ما بين النقابة والحكومة برعاية النائب العام، إلا أنه قال لـ«بوابة الوسط»: « ما زال الغموض يخيم على آلية تنفيذ الاتفاق، لعدم ثقة شريحة من أعضاء هيئة التدريس والنقابة العامة في تنفيذ المطالب المشروعة، ولا سيما أن الاعتصام حصل قبل عامين وبالنهج نفسه، ولم توف الأطراف الراعية للاتفاق سابقا بالتزاماتها».

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
- شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا

وعبر المصدر عن «تطلع النقابة العامة لجدية تنفيذ بنود الإتفاق»، معتبرا أن «الضامن الوحيد هو تنفيذ الشروط على أرض الواقع».

ويوم الثلاثاء الماضي، اجتمع الصور والقيب ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة. وتناول الصور تدابير النيابة العامة في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وحق التعليم، «الذي يجب على الدولة أن تضمنه، وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية». وأكد النائب العام أن سلطة التحقيق لاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي تتمحور حول عدم الإيفاء بالحقوق المالية المقررة لهم، على الرغم من التزامهم بتأدية واجبهم.

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي في 16 نوفمبر الماضي «خطف» مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء.

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