القضاء التونسي يفتح قضيتي فساد ضد هانيبال القذافي

القاهرة - بوابة الوسط

فتح القضاء التونسي قضيتي فساد مالي متهم بارتكابهما نجل العقيد الراحل معمر القذافي هانيبال الذي يمضي سنوات في السجن في دولة لبنان.

وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت، أمس الأربعاء، في قضيتين مرفوعتين ضد هانيبال القذافي».

ووفق المصدر فإنه «إثر المفاوضات مع الطرف الثاني قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق نجل القذافي وذلك لعدم كفاية الحجة في القضية». وفي المقابل قررت دائرة الاتهام إحالة هانيبال القذافي بصفته ممثلا قانونيا لشركة تجارة وتوكيلات دولية إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمته بشبهة ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية حسب «موزاييك إف إم».

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احتجاز هانيبال في لبنان

وتواصل لبنان احتجاز هانيبال القذافي منذ العام 2015 دون توجيه تهم رسمية له، فيما تدهورت صحته بشكل مفاجئ في الأشهر الماضية ما دفع لنقله إلى المستشفى للعلاج.

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية التورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس. وقال في «التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا».

وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي لمتابعة ملف هانيبال، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام الجهات والمحاكم اللبنانية كافة بما يكفل توفير محاكمة عادلة.