  • Alwasat News
Atwasat

القضاء التونسي يفتح قضيتي فساد ضد هانيبال القذافي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 06:57 مساء
القضاء التونسي يفتح قضيتي فساد ضد هانيبال القذافي
هانيبال معمر القذافي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

فتح القضاء التونسي قضيتي فساد مالي متهم بارتكابهما نجل العقيد الراحل معمر القذافي هانيبال الذي يمضي سنوات في السجن في دولة لبنان.

وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت، أمس الأربعاء، في قضيتين مرفوعتين ضد هانيبال القذافي».

ووفق المصدر فإنه «إثر المفاوضات مع الطرف الثاني قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق نجل القذافي وذلك لعدم كفاية الحجة في القضية». وفي المقابل قررت دائرة الاتهام إحالة هانيبال القذافي بصفته ممثلا قانونيا لشركة تجارة وتوكيلات دولية إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمته بشبهة ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية حسب «موزاييك إف إم».

- نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا
- النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر
- وضع خارطة لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لإنهاء قضية هانيبال القذافي

احتجاز هانيبال في لبنان
وتواصل لبنان احتجاز هانيبال القذافي منذ العام 2015 دون توجيه تهم رسمية له، فيما تدهورت صحته بشكل مفاجئ في الأشهر الماضية ما دفع لنقله إلى المستشفى للعلاج.

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية التورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس. وقال في «التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا».

وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي لمتابعة ملف هانيبال، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام الجهات والمحاكم اللبنانية كافة بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يطرح المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني ومشاركة الهلال وأبوسليم بالكونفيدرالية

شاهد.. «في التسعين» يطرح المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني ومشاركة الهلال ...
«ملعب الوسط»: سمير عبود يعلق على الأهداف في «دورينا» حتى الآن

«ملعب الوسط»: سمير عبود يعلق على الأهداف في «دورينا» حتى الآن
«ملعب الوسط»: أرقام وإحصاءات الجولة 4-5 في «دورينا»

«ملعب الوسط»: أرقام وإحصاءات الجولة 4-5 في «دورينا»
«فلوسنا»: مشروع الطريق الدائري بطرابلس .. حقيقة أم وهم؟

«فلوسنا»: مشروع الطريق الدائري بطرابلس .. حقيقة أم وهم؟
«ملعب الوسط»: أبوبكر الحرك يتحدث عن عودة الأردني محمد شرارة لصفوف الأهلي طرابلس

«ملعب الوسط»: أبوبكر الحرك يتحدث عن عودة الأردني محمد شرارة لصفوف الأهلي طرابلس
تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر بجنوب لبنان

تحقيق لـ«فرانس برس»: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحفيا وأصابت آخرين في 13 أكتوبر ...
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي
«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي

«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي
استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم جباليا

استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم ...
غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة

غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة
شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة

شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة
بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز

بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز
السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يبحث عددًا من القضايا الخدمية بمدن الجنوب مع وفد من أعيان سبها
المنفي يبحث عددًا من القضايا الخدمية بمدن الجنوب مع وفد من أعيان ...
قفل طريق جامعة طرابلس باتجاه جزيرة الفرناج بسبب صيانة هبوط أرضي
قفل طريق جامعة طرابلس باتجاه جزيرة الفرناج بسبب صيانة هبوط أرضي
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة ماليزيا في ملفات الاقتصاد والتعليم
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة ماليزيا في ملفات ...
الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات الجوية
الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات الجوية
رئيس المجلس الأعلى للدولة يبدأ زيارة إلى المغرب
رئيس المجلس الأعلى للدولة يبدأ زيارة إلى المغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في جنزور
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في ......
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة ......
المزيد
القوي يفتتح فرع ديوان المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي
القوي يفتتح فرع ديوان المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي...
صندوق زكاة بني وليد يشكو قلة الصدقات وزيادة الفقراء
صندوق زكاة بني وليد يشكو قلة الصدقات وزيادة الفقراء...
القضاء التونسي يفتح قضيتي فساد ضد هانيبال القذافي
القضاء التونسي يفتح قضيتي فساد ضد هانيبال القذافي...
رئيس المجلس الأعلى للدولة يبدأ زيارة إلى المغرب
رئيس المجلس الأعلى للدولة يبدأ زيارة إلى المغرب...
الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات الجوية
الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات ......
المزيد