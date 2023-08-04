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النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 12:40 صباحا
النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر
صورة مركبة: النائب العام المستشار الصديق الصور (يمين) هانيبال القذافي (يسار) (أرشيفية: الإنترنت)
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خاطب النائب العام المستشار الصديق الصور الجهات القضائية اللبنانية للإفراج عن هانيبال القذافي، لاسيما أن حالته الصحية تتطلب عناية خاصة؛ وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في التشريعات الجزائية اللبنانية، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

كما عرض النائب العام التعاون المشترك في قضية اختفاء موسى الصدر، داعيًا إلى «موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية للإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه».

النائب العام يطلب تعاونًا قضائيًا منصفًا مع لبنان في قضية موسى الصدر
وقال النائب العام في الطلب، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «إذ نُسلِّم بالتحدي الذي يمثله تحقيق واقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فإننا ندرك أن هذا التحدي بالإمكان مجاوزته عبر إجراء تعاون قضائي منصف ومؤطر بين جهتي الادعاء في بلدينا».

وجَّه النائب العام مذكرته إلى رئيس المجلس العدلي؛ الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لطلب تعاون دولي، ومساعدة قانونية متبادلة، ونقل التماس ذوي المواطن الليبي هانيبال القذافي.

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النائب العام يطلب سماع أقوال هانيبال القذافي
وطلب المستشار الصديق الصور كذلك إنابة النيابة العامة الليبية في مسألة سماع أقوال هانيبال القذافي، ومناقشته في المعلومات التي أدلى بها، والوقوف على المعلومات التي كتمها؛ ثم موافاة الجهات اللبنانية بالنتائج فور إنجازالإجراء.

وأشار خطاب النائب العام إلى أن «قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة»، لكنه قال إن «هذا المقتضى القانوني لا يمنع اتخاذ الإجراءات في مواجهته محليا»، لذلك طلب «موافاة النيابة العامة الليبية بتفصيل الوقائع المسندة إلى المسؤولين الليبيين المدعى عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف غيابية»، وذلك ليتسنى للنيابة العامة الليبية سماع أقوالهم حولها، وموافاة الجهات اللبنانية بالنتائج في أوقات ملائمة.

وسرد خطاب النائب العام الوقائع المرتبطة بالقضية، بدءًا بخطف هانيبال القذافي في 12 يونيو 2015 من محل وجوده في سورية ونقله إلى لبنان، وإصدار مذكرة توقيف في 10 أكتوبر من العام نفسه، وبعدها بشهرين سماع المحقق العدلي زاهر حمادة شهادته حول واقعة تغييب الإمام موسى الصدر، والشيخين محمد يعقوب وعباس بدر الدين، ومن ثمَّ إصدار مذكرة توقيف تستند إلى ارتكاب الشاهد (هانيبال) جرم كتم المعلومات.

وحاول دفاع هانيبال نقل القضية إلى محقق عدلي آخر، لكنها فشلت، وجرى تحريك دعوى بالجنحة بحجة أن هانيبال القذافي خرج عن حدود آداب الكلام، بتوجيهه عبارات غير لائقة للقاضي العدلي؛ وتحقيره القضاء اللبناني، وهي الدعوى التي حصل فيها على حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة.

إصدار عشر مذكرات توقيف غيابية في حق أشخاص ليبيين بشأن قضية موسى الصدر
وأشار النائب العام أيضًا إلى إصدار المحقق العدلي عشر مذكرات توقيف غيابية في حق أشخاص ليبيين جرى الادعاء عليهم في القضية رقم 1 لسنة 1980، لإسهامهم في جرم الخطف، فضلاً عن سياق إجراءات التحقيق يشير إلى أن القاضي العدلي استنتج أن هانيبال القذافي مُلم بالظروف الملابسة لواقعة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه؛ فتعمد حجبها عن القضاء.

يقول المستشار الصديق الصور إن نسبة فعل كتم المعلومات إلى هانيبال ارتكنت إلى «ظن أسس على علاقة نسبه بوالده معمر القذافي، وقربه من صناع القرار في الدولة الليبية»، لكنه أشار إلى نص المادة 410 من قانون العقوبات اللبناني وأن «الشاهد هانيبال القذافي معفى قانونا من العقاب حال صحة كتمه لأية معلومات، لتعلق الإجراءات بوالده، وهي قرابة من الدرجة الأولى»، كما يستفاد من نص المادة 408 عقوبات أن «مدة إيقاف هانيبال جاوزت مدة العقوبة القصوى حال إدانته بارتكاب جرم كتم المعلومات».

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