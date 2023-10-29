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حفتر يناقش مع مبعوث ماكرون التطورات السياسية ومحاربة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 07:56 مساء
حفتر يناقش مع مبعوث ماكرون التطورات السياسية ومحاربة الإرهاب
حفتر مستقبلا مبعوث ماكرون بمقر القيادة العامة في بنغازي، الأحد 29 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
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ناقش قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير «التطورات السياسية في ليبيا واستمرار التنسيق والتعاون لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة» بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة.

مناقشات حفتر ومبعوث ماكرون
وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن لقاء حفتر ومبعوث ماككرون جرى خلاله «مناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات بناءً على مخرجات لجنة (6+6)»، في إشارة إلى قانون انتخابات مجلس الأمة وقانون انتخاب رئيس الدولة الذي أعدته اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة.

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وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن لقاء حفتر ومبعوث ماكرون جرى خلاله أيضًا «التباحث حول الاستمرار في التنسيق والتعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة».

زيارة مبعوث ماكرون إلى طرابلس
ويأتي لقاء حفتر ومبعوث الرئيس الفرنسي بعد يوم من زيارة سولير إلى طرابلس، حيث التقى أمس السبت كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

وناقش المبعوث الفرنسي مع محاوريه في طرابلس ملفات الانتخابات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة التي تضررت جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الماضي.

حفتر مستقبلا مبعوث ماكرون بمقر القيادة العامة في بنغازي، الأحد 29 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر مستقبلا مبعوث ماكرون بمقر القيادة العامة في بنغازي، الأحد 29 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر ومبعوث ماكرون بمقر القيادة العامة في بنغازي، الأحد 29 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
لقاء حفتر ومبعوث ماكرون بمقر القيادة العامة في بنغازي، الأحد 29 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
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