فرنسا تدعو إلى التحرك نحو الانتخابات في ليبيا بـ«أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم السبت، إلى ضرورة التحرك نحو الانتخابات في ليبيا «في أسرع وقت ممكن».

جاء ذلك خلال لقاء سولير ومهراج مع رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة حيث ناقش اللقاء العملية السياسية، وفق تغريدة على حساب سفارة فرنسا لدى ليبيا بمنصة «إكس» (تويتر سابقًا).

وقالت السفارة الفرنسية إن اللقاء تطرق إلى عواقب كارثة درنة والالتزام الإنساني لفرنسا بمستشفى ميداني ومساعدات طارئة بقيمة أربعة ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

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الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا

فضلا عن الوضع في غزة وخاصة «نداء من فرنسا من أجل السلام والأمن والهدنة الإنسانية»، حسب السفارة.

الدبيبة يبحث إعمار درنة مع سولير ومهراج

بدورها، قالت منصة «حكومتنا» الرسمية إن الدبيبة ناقش مع سولير ومهراج ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المتضررة من الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأضافت «حكومتنا» أن الجانب الفرنسي أكد «دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف»، فيما شدد الدبيبة «موقف ليبيا الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية الذي كان واضحا في المحافل الدولية كافة المنعقدة لمناقشة أحداث غزة»، مشيدًا بموقف فرنسا الداعم للقرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إزاء الوضع في القطاع الفلسطيني.