الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع كل من المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المتضررة من الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي.

وقالت منصة «حكومتنا» في بيان اليوم السبت إن الدبيبة استقبل الجانب الفرنسي الذي أكد «دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف».

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وأضاف البيان أن الدبيبة أكد «موقف ليبيا الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية الذي كان واضحا في المحافل الدولية كافة المنعقدة لمناقشة أحداث غزة»، مشيدًا بموقف فرنسا الداعم للقرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إزاء الوضع في القطاع الفلسطيني.

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وفي 30 أغسطس الماضي، التقى الدبيبة مع سولير ومهراج وبحثا مستجدات ملف الانتخابات الذي لم تجر الإشارة إليه ضمن جدول اجتماع اليوم. ووقتها أكد الدبيبة «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سوليرـ، طرابلس، 28 أكتوبر 2023 (منصة حكومتنا)