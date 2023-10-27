الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا يدعو لهدنة فورية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة مشروع القرار العربي الذي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت، وهو يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وجرى التصويت على القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، مساء اليوم، وذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

في بداية استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر اليوم، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.