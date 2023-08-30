سولير يؤكد لـ«بلدي مصراتة» تمسك فرنسا بسيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، خلال لقاء جمعه بأعضاء المجلس البلدي لمدينة مصراتة، ومجلس أعيان وحكماء المدينة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تمسك بلاده بسيادة ليبيا ووحدتها، مشددا على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، في بيان، إن سولير التقى أعضاء المجلس البلدي في مصراتة ومجلس حكماء وأعيان المدينة، وبحث معهم تطورات العملية السياسية.

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء بحضور رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، وسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج.

وأكد سولير، خلال الاجتماع، تمسك بلاده بوحدة ليبيا وسيادتها، مشددا على ضرورة لإجراء الانتخابات في موعدها.

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الدبيبة يلتقي سولير

في وقت سابق اليوم، التقى سولير الدبيبة، الذي جدد تأكيد موقف «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن الانتخابات وإجرائها «وفق قوانين عادلة».

موقف الدبيبة بشأن الانتخابات

خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا، أبلغ الدبيبة المبعوث الفرنسي ترحيبه بما ورد في الإحاطة الأخيرة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

لقاءات متعددة لمبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس

وصل المبعوث الفرنسي طرابلس أمس الثلاثاء، وأجرى لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر البعثة بطرابلس.

وتركزت مناقشات المبعوث الفرنسي مع محاوريه في طرابلس على استعراض المستجدات السياسية، بما فيها ملفا الانتخابات والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا خلال لقائه أعضاء المجلس البلدي بمصراتة 30 أغسطس 2023 (سفارة فرنسا لدى ليبيا)

مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا خلال لقائه الدبيبة 30 أغسطس 2023 (سفارة فرنسا لدى ليبيا)